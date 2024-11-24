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Ankara okullar tatil mi 25 Kasım?

Ankara okullar tatil mi 25 Kasım?
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Ankara okullar tatil mi 25 Kasım Pazartesi? 25 Kasım tarihinde Ankara'daki okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Öğrenciler ve veliler, okulların tatil olup olmadığını araştırıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, çok sayıda kentimize sarı ve turuncu uyarıda bulunurken, tatil haberleri de gelmeye başladı. Kar yağışının etkili olduğu 19 şehirde okullar 25 Kasım Pazartesi günü tatil edildi. 25 Kasım Pazartesi Ankara'da okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Öğrenciler ve veliler, valilikten yapılacak açıklamaları bekliyor. Peki, Ankara okullar tatil mi 25 Kasım? Detaylar haberimizde...

ANKARA OKULLAR TATİL Mİ?

Bolu, Kayseri, Niğde, Nevşehir, Gümüşhane, Bayburt, Sivas, Tokat, Yozgat, Kahramanmaraş, Erzincan, Kırşehir, Kastamonu, Karaman, Malatya, Aksaray'da etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle 25 Kasım Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verildi. Adana'nın ise Pozantı ve Tufanbeyli ilçesi genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma ihtimali karşın 25 Kasım Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verildi. Ayrıca Adana'ya bağlı Feke, Saimbeyli ilçelerindeki köy okulları ile Ordu'nun 15 ilçesinde okullar tatil edildi. Giresun'da Alucra, Çamoluk, Şebinkarahisar, Dereli ilçelerinde ve Giresun merkez, Espiye ilçelerindeki köy okullarında eğitim öğretime ara verildiği duyuruldu.

Ankara okullar tatil mi 25 Kasım?

ANKARA'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

Ankara Valiliği'nden okulların tatil edildiğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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