Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 24 Aralık Salı günü için hava durumu uyarısında bulundu. Bu uyarı sonrası, öğrenciler ve veliler tarafından 'bugün okullar tatil mi?' sorusu gündeme geldi. Okulların tatil olup olmayacağı henüz netleşmedi. Ankara okullar tatil mi 24 Aralık Salı (Son Dakika Ankara Valiliği)?

ANKARA VALİLİĞİ UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre;

Ankara İl Genelinde Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Bekleniyor

Yaşanması muhtemel olumsuz durumlara karşı dikkatli tedbirli olunmalıdır.

METEOROLOJİ UYARDI

Denizlerimizde(Ege) Fırtına Bekleniyor!

Ege'de rüzgarın, pazartesi günü (23.12.2024) kuzeyinde öğle saatlerinden itibaren, güneyinde akşam saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın salı günü (24.12.2024) sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Adana, Mersin'in Doğusu, Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da Kuvvetli Yağış Bekleniyor!

Yapılan son değerlendirmelere göre; 23.12.2024 Pazartesi günü Adana, Mersin'in doğusu, Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Kilis, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak, kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların 1300-1400 metre rakım üzeri yükseklerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yükseklerde buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?

ANTALYA

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan turuncu kodlu yağış uyarısı nedeniyle, Antalya genelinde sadece taşımalı eğitime 24.12.2024 Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir.

Tüm vatandaşlarımıza, öğrencilerimize ve kamuoyuna duyurulur.

24 ARALIK SALI ANKARA OKULLAR TATİL Mİ?

Henüz resmi makamlardan Ankara'da okulların tatil olacağına ilişkin açıklama yapılmadı.