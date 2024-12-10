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Ankara okullar tatil mi? SON DAKİKA 10 Aralık Salı Ankara'da okul yok mu?

Ankara okullar tatil mi? SON DAKİKA 10 Aralık Salı Ankara'da okul yok mu?
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Hava sıcaklıklarının düşmesi ve beklenen kar yağışı ile birlikte, yarın okulların tatil olup olmayacağı büyük bir merak konusu. Öğrenciler, veliler ve öğretmenler,valilikten gelecek açıklamayı bekliyor. Ankara okullar tatil mi? 10 Aralık Salı Ankara'da okul yok mu?

Olumsuz hava şartlarının baş gösterdiği Erzurum'da yarın okulların tatil olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler okullarda eğitime ara verilip verilmeyeceğini merak ediyor. Ankara okullar tatil mi? 10 Aralık Salı Ankara'da okul yok mu?

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Hava sıcaklıklarının düşmesi ve beklenen kar yağışı ile birlikte, yarın okulların tatil olup olmayacağı büyük bir merak konusu. Öğrenciler, veliler ve öğretmenler, valilikten gelecek açıklamayı bekliyor. Henüz tatil ile ilgili olarak resmi açıklama gelmedi.

Marmara Bölgesinde beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların, yarın (09.12.2024 Pazartesi) ilk saatlerden itibaren Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli çevrelerinde, öğle saatlerinden itibaren İstanbul'un Avrupa Yakası başta olmak üzere il genelinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Ankara için resmi makamlardan uyarı ve tatil açıklaması henüz gelmedi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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