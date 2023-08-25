Ankara'nın sağlık turizmi potansiyeli 1 milyar doları aşabilir

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Ankara'nın sağlık turizmindeki potansiyeline dikkati çekerek, "Başkentimizin sağlık turizmi potansiyeline baktığımız zaman 1 milyar dolarlık geliri rahatlıkla aşabileceğini görüyoruz." ifadesini kullandı.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) tarafından düzenlenen sağlık turizmi alanında devlet teşvikleri, yetki belgesi alma süreçleri ve sektörün karşılaştığı zorlukların ele alındığı "Sağlık Turizmi Bilgilendirme Toplantısı" ATO Duatepe Hizmet Binası'nda yapıldı.

Oda Başkanı Gürsel Baran, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, döviz kazandırıcı bir faaliyet olarak sağlık turizminin ihracat kadar önemli olduğunu belirtti.

Sağlık turizminin dünyada ve Türkiye'de giderek gelişip büyüdüğüne işaret eden Baran, şunları kaydetti:

"Ülkemiz ayrıca üniversite hastaneleri, eğitim araştırma hastaneleri ve özel sağlık kuruluşları ile kaliteli hizmetin adresi durumunda. Ayrıca iklimi, termal kaynakları, sağlık tesisleri ile sağlık turizmi açısından ideal bir ülke. Özellikle kalp hastalıkları, estetik ve diş operasyonları kapsamında tercih ediliyoruz. Yıllar itibariyle sağlık turisti sayısındaki artış da bu tercihi doğruluyor. 2021 yılında 670 bin olan turist sayısı, 2022 yılında 1,3 milyon kişiye yükseldi. Elde edilen gelir de 1,7 milyar dolardan 2,1 milyar dolara yükseldi. Ankara da, aynı şekilde, sağlık turizmi alanında iddialı bir şehir. Pandemi öncesi, 2019 yılında 102 bin hasta gelirken 2022 yılında 337 bine yükseldi. Aynı şekilde bu alanda elde edilen gelir de 307 milyon dolardan 1 milyar 11 milyon dolara çıktı. Yani sağlık turizminden elde edilen gelirin yarısını Ankara sağladı. Başkentimizin sağlık turizmi potansiyeline baktığımız zaman 1 milyar dolarlık geliri rahatlıkla aşabileceğini görüyoruz."

Sağlık turizminin gelişmesinde acentelerin rolünün önemine de değinen Baran, sektörün daha etkin faaliyet yürütmesi konusunda Ankara Ticaret Odası olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını da bildirdi.