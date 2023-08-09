Ankara'nın Güdül ilçesindeki Sorgun Göleti Tabiat Parkı'nda Tekne Gezintisi İmkanı

Ankara'nın Güdül ilçesinde bulunan Sorgun Göleti Tabiat Parkı'na ziyaretçiler tekne gezintisi yapabilecek. İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, gölette tekne turu, kano gezintisi, Macera Parkı, çocuk survivor alanı ve kıl çadır kamp alanı gibi imkanların da bulunduğunu belirtti.

Ankara'nın Güdül ilçesindeki Sorgun Göleti Tabiat Parkı'nı ziyaret edenler tekne gezintisi de yapabiliyor.

İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, AA muhabirine, Ankara'nın gözde turizm alanlarından Sorgun Göleti Tabiat Parkı'na gelen ziyaretçilere yönelik çalışmaları hız kesmeden sürdürdüklerini söyledi.

Belediye olarak gölete tekne indirdiklerini belirten Yalçın, "Vatandaşlarımız gölette tekne turu yapabilecekleri gibi, kano ile de gezinti yapabilecekler. Ayrıca, Macera Parkı, çocuk survivor alanı ve kıl çadır kamp alanını da kullanabilecekler." dedi.

Yalçın, doğa ve karavan tutkunları için Karavan Park ve yeni çadır kamp alanı çalışmalarını da sürdürdüklerini sözlerine ekledi.