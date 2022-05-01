Ankara'nın geleneksel alışveriş merkezi Ulus bu Bayram da Ankaralıların tercihi oldu

AVM'lerdeki yüksek fiyatlar Ankaralıları Ulus'a yönlendirdi

ANKARA - Ramazan Bayramının gelmesiyle beraber bayram alışverişine çıkan Ankaralılar tercihlerini fiyatların uçtuğu AVM'ler yerine Ankara'nın geleneksel alışvermerkezi olan Ulus'tan yana kullandı.

Bayramın bir diğer coşku kaynaklarından birisi de bayramlık alışverişidir. Ankaralılar da alışveriş merkezlerinde yaşanan yüksek fiyat artışı nedeniyle çareyi küçük esnafta buldu. Alışveriş merkezlerindekilere göre yarı fiyatına satılan ürünlere Ankaralılar yoğun talep gösterirken bayram sonrası evlenecek olanlar da soluğu Ankara Ulus'ta aldı.

Ulus'ta dükkan işletmeciliği yapan Birol Aydın, "AVM'lerle buralar kıyaslanamaz. Buralar AVM'lerin yarı fiyatı buranın müşterisinin belli bir kapasitesi var. AVM'ye gidenler gençler özellikle tercih ediyorlar ama buraya her kesimden geliyor. Bayram'da da işler fena değil" diye konuşurken düğün alışverişine çıkan Melike Demir ise "Burası diğer yerlere göre daha uygun. Bugün sözüm vardı alışveriş yaptım. Elbisemi aldım. Damatlığımızı aldık. Ayakkabılarımızı aldık. Bütün alışverişimizi buradan yaptık" ifadelerini kullandı.

Bir diğer esnaf Hamdi Tontu ise "Bayram'da da abiye bakanlar oluyor. İç giyim reyonundan bakanlar oluyor. Alışveriş yapmak isteyenler oluyor. Onlara hitap ediyoruz. 2019 pandemi başından beri AVM'lerde bir azalma söz konusu. İnsanlar açık havayı daha çok seviyor. Örneğin burada alışveriş yaparken yukarı turistik olduğu için bir kaleyi gezip gelelim diyor. Müzeler var müzeye bakıp gelelim diyor. Hava değişimi oluyor insanlara evde zaten çok sıkılmışlardı. Fiyat açısından da uygun burası" diye konuştu.