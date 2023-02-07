Ankara- Niğde yolu açık mı? Ankara- Niğde yolu kapalı mı?

Ankara- Niğde yolu kapalı mı, nasıl gidilir merak ediliyor. Karayolları Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından alternatif yol haritasını yayınladı. Ankara- Niğde yolu kapalı mı? Ankara- Niğde yolu kapalı mı?