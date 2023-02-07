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Ankara- Niğde yolu açık mı? Ankara- Niğde yolu kapalı mı?

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Ankara- Niğde yolu açık mı? Ankara- Niğde yolu kapalı mı?

Ankara- Niğde yolu kapalı mı, nasıl gidilir merak ediliyor. Karayolları Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından alternatif yol haritasını yayınladı. Ankara- Niğde yolu kapalı mı? Ankara- Niğde yolu kapalı mı?

Karayolları Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından alternatif yol haritasını paylaştı. Ankara- Niğde yolu kapalı mı merak ediliyor. Ankara- Niğde yolu kapalı mı? Ankara- Niğde yolu kapalı mı? Ankara- Niğde yolu kapalı mı?

ANKARA- NİĞDE YOLU KAPALI MI?

Ankara- Niğde otoyolu açıktır. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından güncel kapalı veya açık yol bilgisini paylaşmıştır.

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Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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