Ankara- Niğde yolu açık mı? Ankara- Niğde yolu kapalı mı?
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Ankara- Niğde yolu kapalı mı, nasıl gidilir merak ediliyor. Karayolları Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından alternatif yol haritasını yayınladı. Ankara- Niğde yolu kapalı mı? Ankara- Niğde yolu kapalı mı?
Karayolları Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından alternatif yol haritasını paylaştı. Ankara- Niğde yolu kapalı mı merak ediliyor. Ankara- Niğde yolu kapalı mı? Ankara- Niğde yolu kapalı mı? Ankara- Niğde yolu kapalı mı?
ANKARA- NİĞDE YOLU KAPALI MI?
Ankara- Niğde otoyolu açıktır. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından güncel kapalı veya açık yol bilgisini paylaşmıştır.
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AÇIK YOL BİLGİSİ İÇİN TIKLAYINIZ
Güncel??— Karayolları Genel Müdürlüğü (@KarayollariGM) February 7, 2023
Deprem ve Kar Yağışı Nedeniyle Ulaşıma Kapanan Yollar ve Alternatif Güzergâhlar pic.twitter.com/5QQebh3ofO