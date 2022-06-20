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Ankara - Niğde Otoyolu Geçiş Ücretleri!

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Ankara - Niğde Otoyolu Geçiş Ücretleri!

Araç sahipleri seyahat öncesi gidecekleri güzergah üzerindeki otoyol ücretlerini merak etmekte. Peki, Ankara - Niğde Otoyolu Geçiş Ücretleri ne kadar?

Ankara - Niğde Otoyolu Geçiş Ücretleri merak ediliyor. Araç sahipleri seyahat öncesi gidecekleri güzergah üzerindeki otoyol ücretlerini merak etmekte. Peki, Ankara - Niğde Otoyolu Geçiş Ücretleri ne kadar? İşte otoyol ücretleri!

ANKARA - NİĞDE OTOYOLU GEÇİŞ ÜCRETLERİ

Ankara - Niğde otoyolundan geçişlerin en kısa mesafesi 10 lira civarlarında olurken bu sınıf ve mesafe başına göre 300 lira civarlarına kadar yükselebilmektedir. Ağır tonajlı taşıtlarda bu ücret yüksek ve en fazla seviyede olmaktadır. Ankara - Niğde Otoyolu geçiş ücretleri şu şekildedir:

Ankara - Niğde Otoyolu Geçiş Ücretleri!

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