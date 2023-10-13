Stratejik konumu nedeniyle öne çıkan ve tek maddelik kanun ile başkent ilan edilen Ankara'nın başkent olmasına ilişkin Ankara ne zaman başkent oldu? Sorusu başta olmak üzere birçok detay araştırılıyor. Peki, Ankara ne zaman başkent oldu? Ankara ne zaman başkent oluşunun kaçıncı yılı, kutlama yapılacak mı?

Ankara ne zaman başkent oldu? Ankara ne zaman başkent oluşunun kaçıncı yılı, kutlama yapılacak mı?

Ankara ne zaman başkent oldu? Sorusu, Ankara'nın başkent oluşunun 100. Yılı olması nedeniyle birçok kişi tarafından araştırılmakta. Nüfus yoğunluğu bakımından bugün ülkemizin ikinci büyük şehri haline gelen Ankara birçok farklı özelliği ile dikkat çekmeyi başarıyor. Peki, Ankara ne zaman başkent oldu? Ankara ne zaman başkent oluşunun kaçıncı yılı, kutlama yapılacak mı?

ANKARA NE ZAMAN BAŞKENT OLDU?

İsmet İnönü, arkadaşıyla Ankara'nın "başşehir" olmasını öngören tek maddelik kanun teklifini 9 Ekim 1923'te Meclise verdi. Teklif 13 Ekim 1923 günü Meclis Genel Kurulunda görüşülerek kabul edildi. Ankara'nın başkent olarak belirlenmesi Cumhuriyet'in ilanı için de bir adım oldu. 13 Ekim 1923 Ankara'nın başkent oluşu olarak kabul edildi.

ANKARA'NIN BAŞKENT OLMASININ NEDENLERİ NELERDİR?

Bağımsızlık mücadelesi sürecinde Ankara'nın oynadığı siyasî ve stratejik rol, Ankara'nın başkent yapılmasının önemini ortaya koymaktadır.

Ankara'nın iklimi, ulaştırma araçları, gelişme kabiliyet ve istidadı, mevcut tesisler ve kuruluşlar bakımından daha uygun olduğu görülmüştür.

Türkiye'nin coğrafi olarak merkezinde sayılabilecek bir şehir olmasının yanı sıra, haberleşme ve ulaşım bakımından da avantajlı olan Ankara, bütün cephelere eşit mesafede olması sebebiyle bağımsızlık mücadelesinin yönetildiği merkez olmuştur.