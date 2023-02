Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Başkent Mobil Market uygulamamız sayesinde 25 ilçemizde Ramazan ayı sonuna kadar uygun fiyatlı et satışına başlıyoruz." dedi. Açıklama sonrası Ankara Mobil Market nerede? Ankara Mobil Market tırı et – kıyma fiyatı ne kadar gibi konular merak edildi.

Geçmişte Başkent Market ve Başkent Büfelerle vatandaşın uygun fiyatlı sağlık ürünlere ulaşmasını sağlayan ABB, mobil market tırları ile yeniden gündem oldu. Başkent Mobil Market ile Ankara'nın 25 ilçesine ulaşacak. Peki, Ankara Mobil Market nerede? Ankara Mobil Market tırı et – kıyma fiyatı ne kadar?

ANKARA MOBİL MARKET NEREDE?

Ankara Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdürü Tamer Eski, "Ankara Halk ekmek olarak yeni bir uygulamayı daha hayata geçiriyoruz. Son zamanlarda kırmızı et ve beyaz et fiyatlarının ülkemizde artış göstermesi nedeniyle Ankaralı hemşehrilerimize destek olmak amacıyla fiyat indirimine gitmeyi uygun gördük. Tasarımını ve dönüşümünü gerçekleştirdiğimiz bu otobüsle, biz buna 'Başkent Mobil Market' ismini veriyoruz, şubat ayı başından Ramazan ayı sonuna kadar Ankara'nın 25 ilçesinde uygun fiyatlı kırmızı et ve beyaz et satışı gerçekleştireceğiz" dedi.

Mobil Market; hafta içi 10.00 ile 17.00 saatleri arasında Ankara'nın belirlenen semtleri ile 25 ilçenin tamamında 15 farklı ürün ile uygun fiyatlı kırmızı et ve beyaz et satışı gerçekleştirecek.

Bu süreçte Başkent Market şubelerinde de aynı fiyatlardan kırmızı ve beyaz et satışını gerçekleştirecek olan Halk Ekmek, Ankara içinde özellikle Başkent Market şubelerinin olmadığı ilçe ve semtlerde de uygun fiyatlı, hijyenik ve güvenilir et ürünlerini Başkentlilerle buluşturacak.