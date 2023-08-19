Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin başkent turizmini canlandırmak ve kent tarihini tanıtmak için hayata geçirdiği Ankara Miras Şantiye Gezileri devam ediyor. Yurttaşlar Roma Tiyatrosu ile Arkeopark'ta alanı rehberler eşliğinde gezerek bilgi aldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin başkent turizmini canlandırmak ve kent tarihini tanıtmak için hayata geçirdiği Ankara Miras Şantiye Gezileri devam ediyor. Yurttaşlar Roma Tiyatrosu ile Arkeopark'ta alanı rehberler eşliğinde gezerek bilgi aldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin başkent turizmini canlandırmak ve kent tarihini tanıtmak için hayata geçirdiği Ankara Miras Şantiye Gezileri devam ediyor. Öğrenciler, akademisyenler mimarlar, mühendisler başta olmak üzere toplumun her kesiminden ve meslekten yurttaşların ilgi gösterdiği geziler ücretsiz düzenleniyor. Belediye'nin basın bülteninde geziler kapsamında Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı'nın Roma Tiyatrosu, Arkeopark ve Ankara Kalesi Sokak Sağlıklaştırma Projesi kapsamında çalışmaların yürütüldüğü şantiyelerin kapılarını yurttaşlara açtığını belirtildi.

Roma Tiyatrosu ve Arkeopark'ı rehberler eşliğinde gezerek, çalışmalar hakkında bilgi alan TOBB Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencisi Gülnur Demirel, "Mimarlık eğitiminde okul dışında da bu türlü deneyimler önem taşıyor benim için ve ilerleyen zamanda da aslında restorasyon ile ilgili bir alana yönelmek istiyorum. Onun için de belediyemizin böyle bir etkinlik düzenlediğini görünce bir arkadaşımla beraber katılmak istedik" diye konuştu.

Serhan Altınok ise, "Genelde Yunan Tiyatrolarına biliriz ama Roma Tiyatrolarını pek kolay kolay bilmeyiz. Bu etkinlik bize büyük bir katkı sağlayacaktır. Kültürü öğrenmek isteyenler de en azından Hattileri, Hititleri, Frigleri bunları da bir nebze olsun kulak kabartarak biraz bilgi sahibi olmamız gerekiyor. Bir tarih ayaklanıyor şu anda" ifadelerini kullandı.

Ankara'da doğup büyüdüğünü belirten Buse Dicle Kopar ise, "Bugün burada bir arkeo gezi alanındayız. Ankara Kalesi ve akabinde Roma Dönemi tiyatrosundayız. Çok yararlı bir gezi oldu bizler için. Daha önceleri burası 82 yılında keşfedildiğini ve 82-86 arasında kazıldığını biliyorum ama daha sonrasında işte ara ara çalışmalar yapıldı ama en kapsamlı çalışma gerçekten bu yıl yapılan olmuş. Gün yüzüne kavuşmuş bir Roma Tiyatromuz var artık" dedi.