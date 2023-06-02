Ankara milletvekilleri! CHP, AK Parti, MHP, İYİ Parti milletvekilleri kim? Ankara 1. 2. 3. bölge milletvekilleri | Ankara seçim sonuçları
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Milletvekili Genel Seçiminde 24 siyasi parti ile Türkiye genelinde 151 bağımsız milletvekili adayı yarıştı. Bazı siyasi partiler, "Cumhur", "Millet", "Ata", "Emek ve Özgürlük" ve "Sosyalist Güç Birliği" ittifakları adı altında seçime girme kararı aldı. Türkiye genelinde 191 bin 884 sandık kurulurken, yurt içi ve dışında milyonlarca vatandaş oy kullandı. Peki, Ankara milletvekilleri kim? CHP, AK Parti, İYİ Parti milletvekilleri kim?
Ankara milletvekilleri kim oldu, sorusunun yanıtı merak edildi. Türkiye dün 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandığa gitti. Sandıkların yüzde 99'u açılırken, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin olmayan sonuçlarıyla yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekili belli oldu. Peki, Ankara milletvekilleri! İşte, CHP, AK Parti, İYİ Parti milletvekilleri!
YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEŞ
JÜLİDE SARIEROĞLU
MURAT ALPARSLA
ZEHRANUR AYDEMİR
CHP
GAMZE TAŞÇIER
DENİZ DEMİR
ONUR KONURALP
SADULLAH ERGİN
MUSTAFA NEDİM YAMALI
ALİYE TİMİSİ ERSEVER
MHP
MEVLÜT KARAKAYA
İYİ PARTİ
KORAY AYDIN
AHMET EŞREF FAKIBABA
AK PARTİ
VEDAT BİLGİN
LÜTFİYE SELVA ÇAM
ORHAN YEGİN
ZEYNEP YILDIZ
OSMAN GÖKÇEK
KURTCAN ÇELEBİ
CHP
MURAT EMİR
İDRİS ŞAHİN
SEMRA DİNÇER
SADİR DURMAZ
ADNAN BEKER
İYİ PARTİ
AK PARTİ
FUAT OKTAY
LEYLA ŞAHİN USTA
ÖMER İLERİ
ASUMAN ERDOĞAN
AHMET FETHAN BAYKOÇ
TEKİN BİNGÖL
UMUT AKDOĞAN
MESUT DOĞAN
AYLİN YAMAN
YAŞAR YILDIRIM
YÜKSEL ARSLAN
KÜRŞAD ZORLU