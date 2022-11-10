10 Kasım günü sabah saatlerinde Ankara metrosu durdu. İşe, okula giden vatandaşlar ise Ankara metrosunun neden çalışmadığını merak etti. Arama motorlarında ise Ankara metrosunda arıza mı var? Ankara metrosu neden durdu? soruları aratıldı. İşte merak edilenler...

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Ankara metrosunda arıza mı var? sorusu aratılıyor. 10 Kasım günü sabah erken saatlerde Ankara metrosunda meydana gelen duraksama vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ankara metrosu SON DAKİKA! Ankara metrosunda arıza mı var? Ankara metrosu neden durdu?

ANKARA METROSUNDA ARIZA MI VAR?

Ankara metrosu 10 Kasım 08:30 saatlerinde seferlerini durdurdu. Metronun çalışmama sebebi ise teknik arıza olarak söylendi.

ANKARA METROSU NE ZAMAN DÜZELECEK?

Ankara metrosu 10 Kasım sabahı teknik arıza nedeniyle seferleri durdurdu. Henüz Ankara metrosunun ne zaman düzeleceği hakkında bir açıklama gelmedi.