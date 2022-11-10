Ankara metrosu neden çalışmıyor? Ankara metrosu neden durdu? Ankara metrosu ne zaman düzelecek? Ankara metro arızalı mı?
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10 Kasım günü sabah saatlerinde Ankara metrosu durdu. İşe, okula giden vatandaşlar ise Ankara metrosunun neden çalışmadığını merak etti. Arama motorlarında ise Ankara metrosu neden çalışmıyor? Ankara metrosu neden durdu? Ankara metrosu ne zaman düzelecek? Ankara metro arızalı mı? soruları aratıldı. İşte merak edilenler...
Ankara metrosu neden çalışmıyor? sorusu aratılıyor. 10 Kasım günü sabah erken saatlerde Ankara metrosunda meydana gelen duraksama vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Arama motorlarında Ankara metrosu neden çalışmıyor? Ankara metrosu neden durdu? Ankara metrosu ne zaman düzelecek? Ankara metro arızalı mı? aratılıyor. İşte merak edilenler...
ANKARA METROSU NEDEN ÇALIŞMIYOR?
Ankara metrosu 10 Kasım günü durdu. Seferlerin durmasının sebebinin ise teknik arıza olduğu söyleniyor.