Ankara metrosu neden çalışmıyor? Ankara metrosu neden durdu? Ankara metrosu ne zaman düzelecek? Ankara metro arızalı mı?

10 Kasım günü sabah saatlerinde Ankara metrosu durdu. İşe, okula giden vatandaşlar ise Ankara metrosunun neden çalışmadığını merak etti. Arama motorlarında ise Ankara metrosu neden çalışmıyor? Ankara metrosu neden durdu? Ankara metrosu ne zaman düzelecek? Ankara metro arızalı mı? soruları aratıldı. İşte merak edilenler...