Ankara metrosu ne oldu? Ankara metrosu neden çalışmıyor? Ankaray ne zaman düzelir? Ankara metro kapalı mı?

10 Kasım günü sabah saatlerinde Ankara metrosu durdu. İşe, okula giden vatandaşlar ise Ankara metrosunun neden çalışmadığını merak etti. Arama motorlarında ise Ankara metrosu ne oldu? Ankara metrosu neden çalışmıyor? Ankaray ne zaman düzelir? soruları aratıldı. İşte merak edilenler...

Ankara metro kapalı mı? sorusu aratılıyor. 10 Kasım günü sabah erken saatlerde Ankara metrosunda meydana gelen duraksama vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Arama motorlarında Ankara metrosu ne oldu? Ankara metrosu neden çalışmıyor? Ankaray ne zaman düzelir? aratılıyor. İşte detaylar...

ANKARA METROSU NE OLDU?

Ankara metrosu 10 Kasım günü durdu. Seferlerin durmasının sebebinin ise teknik arıza olduğu söyleniyor.

ANKARA METROSU NE ZAMAN DÜZELECEK?

Ankara metrosu 10 Kasım sabahı teknik arıza nedeniyle seferleri durdurdu. Henüz Ankara metrosunun ne zaman düzeleceği hakkında bir açıklama gelmedi.