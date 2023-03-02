2 Mart sabah saatlerin Ankara'da metro kullanan vatandaşlar aksama ile karşılaşınca arama motorlarında Ankara metro seferler neden durdu, ne zaman düzelecek? SON DAKİKA! Ankara metro ne oldu? araması yaptı.

Ankara'da metro kullanan vatandaşlar metronun aksamasının ardından arama motorlarında olayın detaylarını araştırdı. Merak edilenler arasında ise Ankara metro seferler neden durdu, ne zaman düzelecek? SON DAKİKA! Ankara metro ne oldu? soruları yer aldı.

ANKARA METRO SEFERLER NEDEN DURDU?

Eryaman - Kızılay metro hattında bir intihar girişimi nedeniyle seferler durdu. Lise öğrencisi olduğu tahmin edilen kızın durumunun iyi olduğu bilgisi yer alıyor.