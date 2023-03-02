Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ankara metro seferler neden durdu, ne zaman düzelecek? SON DAKİKA! Ankara metro ne oldu?

Gündem Haberleri

Ankara metro seferler neden durdu, ne zaman düzelecek? SON DAKİKA! Ankara metro ne oldu?

2 Mart sabah saatlerin Ankara'da metro kullanan vatandaşlar aksama ile karşılaşınca arama motorlarında Ankara metro seferler neden durdu, ne zaman düzelecek? SON DAKİKA! Ankara metro ne oldu? araması yaptı.

Ankara'da yarışan iki otomobilin sürücüsünün karıştığı kaza, araç kamerasına yansıdıAnkara'da yarışan iki otomobilin sürücüsünün karıştığı kaza, araç kamerasına yansıdı

Ankara'da metro kullanan vatandaşlar metronun aksamasının ardından arama motorlarında olayın detaylarını araştırdı. Merak edilenler arasında ise Ankara metro seferler neden durdu, ne zaman düzelecek? SON DAKİKA! Ankara metro ne oldu? soruları yer aldı.

ANKARA METRO SEFERLER NEDEN DURDU?

Eryaman - Kızılay metro hattında bir intihar girişimi nedeniyle seferler durdu. Lise öğrencisi olduğu tahmin edilen kızın durumunun iyi olduğu bilgisi yer alıyor.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

Ankara Gündem Yaşam Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title