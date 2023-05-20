20 Mayıs günü akşam saatlerinde Ankara metrosu durdu. Ankara metrosunu kullanan vatandaşlar ise Ankara metrosunun neden çalışmadığını merak etti. Arama motorlarında ise Ankara Metro neden kapalı? Son dakika! Ankara metro seferleri neden durdu, ne zaman düzelecek? Ankara metro ne zaman düzelir? soruları aratıldı. İşte merak edilenler...

Ankara metro kapalı mı? sorusu aratılıyor. 10 Kasım günü sabah erken saatlerde Ankara metrosunda meydana gelen duraksama vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Arama motorlarında Ankara Metro neden kapalı? Son dakika! Ankara metro seferleri neden durdu, ne zaman düzelecek? Ankara metrone zaman düzelir?aratılıyor. İşte detaylar...

ANKARA METRO NEDEN KAPALI?

Ankara metrosu 20 Mayıs günü durdu. Seferlerin durmasının sebebinin ise teknik arıza olduğu söyleniyor fakat henüz resmi bir açıklama gelmedi.

ANKARA METROSU NE ZAMAN DÜZELECEK?

Ankara metrosu 20 Mayıs sabahı teknik arıza nedeniyle seferleri durdurdu. Henüz Ankara metrosunun ne zaman düzeleceği hakkında bir açıklama gelmedi.