13 Kasım sabah saatlerinde Ankara'da metro kullanan vatandaşlar aksama ile karşılaşınca arama motorlarında Ankara metro çalışmıyor? 13 Kasım Ankara'da metro açık mı? Metro sorun mu var? araması yaptı.

Ankara metro çalışmıyor mu? 13 Kasım Ankara'da metro açık mı? Metro sorun mu var?

Ankara'da metro kullanan vatandaşlar metronun aksamasının ardından arama motorlarında olayın detaylarını araştırdı. Merak edilenler arasında ise Ankara metro çalışmıyor? 13 Kasım Ankara'da metro açık mı? Metro sorun mu var? soruları yer aldı.

ANKARA METRO ÇALIŞMIYOR MU?

Ankara'da metro seferlerinin duraksamasının ardından yapılan açıklama şöyle oldu:

"Metro İşletmesi takip ve gözlem sistemi SCADA'da sabaha karşı meydana gelen teknik bir arıza nedeniyle güvenli bir işletim sağlanamayacağı için yolcu emniyeti gözetilerek arıza giderilene kadar bir süre tren seferleri yapılamayacaktır.

Metro ring güzergâhlarımız devam ettirilerek merkezi noktalara Kızılay-Ulus üzerinden otobüslerimizle hizmet verilecektir. Tüm ekiplerimiz arızanın giderilmesi için çalışmalarını sürdürmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."