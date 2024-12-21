Ankara Medipol Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Ankara Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tolga Tolunay kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne?

Ankara Medipol Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Tolga Tolunay kim olduğu merak ediliyor. Üniversitelere rektör ataması Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından yeni rektörler merak ediliyor. Peki, Prof. Dr. Tolga Tolunay kimdir? Ankara Medipol Rektörü Tolga Tolunay kaç yaşında, nereli?

YENİ REKTÖR KARARI RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI

İşte atama kararı:



ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. TOLGA TOLUNAY KİMDİR?

Prof. Dr. Tolga Tolunay hakkında bilgiler güncelleniyor...