Ankara Mamak'ta Tıp Fakültesi Caddesi'nde Kazı ve Asfaltlama Çalışmaları Başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mamak ilçesinde bulunan Tıp Fakültesi Caddesi'nde kazı ve asfaltlama çalışmalarına başlayacağını duyurdu. Çalışmaların bir haftada tamamlanması hedefleniyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden (ABB), Mamak ilçesi sınırlarında bulunan Tıp Fakültesi Caddesi'nde kazı ve asfaltlama çalışmalarına başlanacağı bildirildi.

ABB'den yapılan açıklamaya göre, bölge sakinlerinden gelen yoğun talep üzerine harekete geçen Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Mamak ilçesi sınırlarında bulunan Tıp Fakültesi Caddesi'nde kazı ve asfalt çalışmalarına başlayacak.

3 bin 700 metre uzunluğundaki caddenin gidiş ve geliş yönünde 25 Ağustos Cuma günü saat 22.00 itibarıyla başlayacak çalışmaların bir haftada tamamlanması hedefleniyor.

Vatandaşların ulaşım konusunda herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için alternatif güzergahları tercih etmeleri gerektiği belirtildi.