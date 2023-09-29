Ankara'da meydana gelen patlama sonucunda ölü ya da yaralı olup olmadığı merak konusu. Mamak'ta yaşanan doğal gaz patlamasının son durumu da gündemde. Peki, Ankara patlamada ölü ya da yaralı var mı? Mamak doğal gaz patlaması son durum ne? İşte detaylar...

Ankara Mamak patlamada ölü ya da yaralı var mı? SON DAKİKA! Mamak doğal gaz patlaması son durum ne?

Ankara'nın Mamak ilçesinde 6 katlı bir binanın giriş katında meydana gelen doğal gaz patlaması meydana geldi. Patlamada ölü ya da yaralı var mı araştırılmaktadır. Mamak patlamanın son durumu merak konusu oldu. Peki, Adana patlamada ölü ya da yaralı var mı? Mamak doğal gaz patlaması son durum ne? Detaylar haberimizde...

ANKARA PATLAMADA ÖLÜ YA DA YARALI VAR MI?

Ankara'nın Mamak ilçesinde 6 katlı bir binanın giriş katında meydana gelen doğal gaz patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Dün de İstanbul'da bir binada meydana gelen doğal gaz patlamasında 3 kişi hayatını kaybetmişti.