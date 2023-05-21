Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesine neden olan kaset iddiasında yer aldığı gerekçesiyle gözaltına alınan Ankara Kuşu isimli Twitter kullanıcısı Oktay Yaşar, savcılık işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Peki, Ankara Kuşu tutuklandı mı? Ankara Kuşu neden tutuklandı, tutuklanma sebebi ne? Ankara Kuşu kim, neden tutuklandı?

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, hakkındaki kaset iddiaları nedeniyle seçimlerden birkaç gün önce Cumhurbaşkanı adaylığından çekilmişti. Ankara Kuşu isimli Twitter kullanıcısı Oktay Yaşar, kaset iddialarının arkasında yer aldığı gerekçesiyle Gelecek Partisi Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Seymen'in hukuk ofisinde yakalanmıştı. Peki, Ankara Kuşu tutuklandı mı? Ankara Kuşu neden tutuklandı, tutuklanma sebebi ne? Ankara Kuşu kim, neden tutuklandı?

ANKARA KUŞU TUTUKLANDI MI?

Gözaltına alınan Yaşar'ın emniyet ve savcılıktaki işlemleri tamamlandı. Yaşar, çıkarıldığı hakimlikçe, Şantaj, Sahte Özel Belgeyi Bilerek Kullanma, Özel Hayata İlişkin Görüntü ve Sesleri İfşa Etmek, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçlarının tamamından ayrı ayrı tutuklandı.

"ORTADA BİR KASET YOK"

Öte yandan, Muharrem İnce hakkındaki kaset iddiaları nedeniyle geçtiğimiz günlerde şunları söylemişti: 2010 yılının mayıs ayında kaset komplosu vardı. Yine kaset kumpası var diye yazıyorsunuz. Bu doğru değil ki. Çünkü ortada bir kaset yok. Ortada bir görüntü yok. Ortada bir dekont yok. Bunların hepsinin sahte olduğunu, bu kişilerin ben olmadığımı, o dekontların olmadığını Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı. Siz buna rağmen, 'kaset komplosu' yazıyorsunuz, çok ayıp ediyorsunuz. Yanlış yapıyorsunuz, ortada bir iftira var, ortada bir montaj var. O dekontlar gerçek değil. O görüntüler gerçek değil.

"HEPSİNE DAVA AÇACAĞIM"

Bunu yayanlar, sırf siyasi gerekçelerle, eski arkadaşlarım dahil, hepsini tek tek, avukatlarım şu an tarıyorlar. Kim bunları yaydıysa hepsinin, her birine dava açacağım. 5 binse 5 bin, 10 binse 10 bin, böyle bir dünya yok. Böyle bir alçaklık olamaz. Hepsi sahtedir. Hepsi FETÖ tarafından yurt dışından üretilmiş, Türkiye'ye servis edilmiş. Türkiye'de de siyasi gerekçelerle 50 gün boyunca bana saldırdılar. Allah'ından bulsunlar. Ama mahkeme kararları ortaya çıkınca herkes görecek, Emniyet Genel Müdürlüğü açıklaması ortada, hepsinin sahte olduğu belli. 50 gün boyunca bana ne yaşattılarsa, Allah da onlara yaşatsın. Memleketimize hayırlı uğurlu olsun. Allah devlete, millete zeval vermesin

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