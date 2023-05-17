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Ankara Kuşu kimdir? Ankara Kuşu tutuklandı mı, neden gözaltına alındı?

Ankara Kuşu kimdir? Ankara Kuşu tutuklandı mı, neden gözaltına alındı?

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, gözaltı kararı verilen şüphelinin adresinde bulunamaması üzerine hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Gözaltına alınan isimler arasında Ankara Kuşu isimli Twitter hesabının sahibi de vardı. Peki Ankara Kuşu kimdir? Ankara Kuşu tutuklandı mı, neden gözaltına alındı?

Muharrem İnce'ye yönelik paylaşımlar yapan 'Ankara Kuşu' gözaltına alındıMuharrem İnce'ye yönelik paylaşımlar yapan "Ankara Kuşu" gözaltına alındı

Ankara Kuşu kimdir? Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, gözaltı kararı verilen şüphelinin adresinde bulunamaması üzerine hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Gözaltına alınan isimler arasında Ankara Kuşu isimli Twitter hesabının sahibi de vardı. Peki Ankara Kuşu kimdir? Ankara Kuşu tutuklandı mı, neden gözaltına alındı? Detaylar...

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin sosyal medya hesabındaki iddialar üzerine resen başlatılan soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan, "Ankara Kuşu" adlı Twitter hesabının kullanıcısı Oktay Yaşar yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı çalışma sonucu yeri tespit edilen Yaşar yakalandı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye yönelik paylaşımlar yapan "Ankara Kuşu" adlı Twitter hesabının kullanıcısı olduğu belirtilen Yaşar'ın, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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