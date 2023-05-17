Ankara Kuşu kimdir? Ankara Kuşu tutuklandı mı, neden gözaltına alındı?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, gözaltı kararı verilen şüphelinin adresinde bulunamaması üzerine hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Gözaltına alınan isimler arasında Ankara Kuşu isimli Twitter hesabının sahibi de vardı. Peki Ankara Kuşu kimdir? Ankara Kuşu tutuklandı mı, neden gözaltına alındı?