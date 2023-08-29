Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir deprem meydana geldi. Depremin şiddeti ve daha fazla ayrıntı bekleniyor. Detaylar haberimizde...

Ankara'da hissedilen büyüklükte bir deprem meydana geldi. Vatandaşlar tarafından depremin şiddeti araştırılmaktadır. Ankara Keçiören deprem şiddeti ne sorusu aratılan konular arasında yer alıyor. Keçiören kaç şiddetinde deprem oldu merak konusu oldu. Peki, Ankara Keçiören deprem mi oldu? ANKARA DEPREM SON DAKİKA! Keçiören kaç şiddetinde deprem oldu? Detaylar haberimizde...

ANKARA KEÇİÖREN DEPREM Mİ OLDU?