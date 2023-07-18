Ankara Kayaş patlama kaç yaralı, kaç ölü var? Ankara patlama son durum nedir?

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ANKARA PATLAMA KAÇ YARALI, KAÇ ÖLÜ VAR?

Makine ve Kimya Endüstrisi'nin Ankara'da bulunan Kapsül Fabrikası'nda patlama meydana geldi. Fabrikadan çıkan yangın vatandaşların cep telefonu görüntülerine yansırken yaralıların olduğu öğrenildi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, 1'i ağır 4 işçi yaralandı.

ANKARA PATLAMA SON DURUM NEDİR?

Geçtiğimiz ay da Ankara'da Makine ve Kimya Endüstrisi'ne (MKE) ait Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda meydana gelen patlamada 5 işçinin şehit olmuştu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Ankara Valisi Vasip Şahin, patlamanın dinamit lokumu üretimi sırasında kimyasal tepkimeden kaynaklandığını açıklamıştı.

Ankara'nın Mamak ilçesine bağlı Kayaş semtinde bulunan MKE Kapsül Fabrikası'nda patlama meydana geldi. Edinilen bilgiye göre saat 11.00 civarında gelen ihbarlar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Ayrıca suyla reaksiyona giren malzemeler sebebi ile müdahalede güçlük yaşandığı ve yangının ormanlık alanı da etkilediği öğrenildi.

ANKARA'DA NEREDE PATLAMA OLDU?

Ankara'nın Kayaş ilçesinde bulunan MKE Kapsül Fabrikası'nda patlama sesleri duyuldu. Fabrikadan çıkan yangın vatandaşların cep telefonu görüntülerine yansıdı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, yaralıların olduğu bildiriliyor.