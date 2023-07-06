Ankara'da hissedilen bir sarsıntının meydana gelmesinin ardından depremin şiddeti merak konusu oldu. Afad ve Kandilli verilerine göre deprem olan bölgeler araştırılmakta. Peki, Ankara kaç şiddetinde deprem oldu? Ankara Kalecik şiddeti ne? Ankara kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte detaylar...

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ! Ankara'da gerçekleşen sarsıntı sonrasında depremin şiddeti araştırılıyor. Ankara deprem oldu mu merak konusu oldu. Vatandaşlar tarafından Ankara Kalecik kaç büyülüğünde deprem meydana geldi araştırılmaktadır. Peki, Ankara kaç şiddetinde deprem oldu? SON DAKİKA! Ankara Kalecik şiddeti ne? Ankara kaç büyüklüğünde deprem oldu? Detaylar haberimizde...

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ!



Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından vatandaşlar tarafından sık sık deprem mi oldu soruları araştırılmaktadır. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü anlık olarak meydana gelen depremleri listelemektedir. Son 500 depremin yer aldığı listede tarih, saat, enlem, boylam, derinlik ve mekan bilgileri yer almaktadır.

ANKARA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

AFAD verilerine göre Ankara'nın Kalecik ilçesinde 3.6 şiddetinde deprem meydana gelmiştir. Sarsıntı çevre ilçelerden de hissedilmiştir.