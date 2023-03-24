Ankara'da hissedilen bir sarsıntının meydana gelmesinin ardından depremin şiddeti merak konusu oldu. Afad ve Kandilli verilerine göre deprem olan bölgeler araştırılmakta. Peki, Ankara kaç şiddetinde deprem oldu? SON DAKİKA! Ankara deprem mi oldu, şiddeti ne? Ankara kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte detaylar...

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ! Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık deprem Asrın Felaketi olarak tarihe geçti. Ankara'da gerçekleşen sarsıntı sonrasında depremin şiddeti araştırılıyor. Ankara deprem oldu mu merak konusu oldu. Peki, Kahramanmaraş kaç şiddetinde deprem oldu? SON DAKİKA! Kahramanmaraş deprem şiddeti ne? Kahramanmaraş kaç büyüklüğünde deprem oldu? Detaylar haberimizde...

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

ANKARA DEPREM ŞİDDETİ?



Vatandaşlar tarafından Ankara'da deprem oldu mu sorusu araştırılmakta. AFAD verilerine göre son olarak meydana gelen deprem Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.7 şiddetinde gerçekleşmiştir.