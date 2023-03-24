Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ankara kaç şiddetinde deprem oldu? SON DAKİKA! Ankara deprem mi oldu, şiddeti ne? Ankara kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Gündem Haberleri

Ankara kaç şiddetinde deprem oldu? SON DAKİKA! Ankara deprem mi oldu, şiddeti ne? Ankara kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Ankara'da hissedilen bir sarsıntının meydana gelmesinin ardından depremin şiddeti merak konusu oldu. Afad ve Kandilli verilerine göre deprem olan bölgeler araştırılmakta. Peki, Ankara kaç şiddetinde deprem oldu? SON DAKİKA! Ankara deprem mi oldu, şiddeti ne? Ankara kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte detaylar...

Prof. Dr. Sözbilir, Savrun Fayı için uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olabilirProf. Dr. Sözbilir, Savrun Fayı için uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olabilir

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ! Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık deprem Asrın Felaketi olarak tarihe geçti. Ankara'da gerçekleşen sarsıntı sonrasında depremin şiddeti araştırılıyor. Ankara deprem oldu mu merak konusu oldu. Peki, Kahramanmaraş kaç şiddetinde deprem oldu? SON DAKİKA! Kahramanmaraş deprem şiddeti ne? Kahramanmaraş kaç büyüklüğünde deprem oldu? Detaylar haberimizde...

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

Ankara kaç şiddetinde deprem oldu? SON DAKİKA! Ankara deprem mi oldu, şiddeti ne? Ankara kaç büyüklüğünde deprem oldu?

ANKARA DEPREM ŞİDDETİ?

Vatandaşlar tarafından Ankara'da deprem oldu mu sorusu araştırılmakta. AFAD verilerine göre son olarak meydana gelen deprem Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.7 şiddetinde gerçekleşmiştir.

Ankara kaç şiddetinde deprem oldu? SON DAKİKA! Ankara deprem mi oldu, şiddeti ne? Ankara kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

Deprem Gündem Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title