14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan genel seçimleri için illerin milletvekili sayılarını açıkladı. Bu nedenle merak edilmekte olan Ankara kaç milletvekili çıkarıyor? Sorusu yanıt buldu. Peki, Ankara kaç milletvekili çıkarıyor? 2023 seçimlerinde Ankara kaç milletvekili çıkaracak?

Resmi Gazete'de yayınlanan rakamlar ile birlikte birçok ilde kaç milletvekili çıkacağı belli oldu ve Ankara kaç milletvekili çıkarıyor? Sorusu da böylece yanıt bulmuş oldu. Yüksek Seçim Kurulu seçim bölgeleri ve milletvekili sayılarını açıkladı. Peki, Ankara kaç milletvekili çıkarıyor? 2023 seçimlerinde Ankara kaç milletvekili çıkaracak?

ANKARA KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARIYOR?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından en son 31 Aralık 2022 nüfus bilgilerinin açıklandığı aktarılan kararda, bu kapsamda 600 milletvekilinin il ve seçim bölgelerine göre dağılımları yer aldı. Buna göre Ankara 36, İstanbul 98, İzmir 28 milletvekili çıkaracak.

EN ÇOK MİLLETVEKİLİ ÇIKARACAK OLAN İLLER HANGİSİ?

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı'nın ilan ettiği 31 Aralık 2022 yılı nüfus bilgilerine göre, 18'den fazla milletvekili çıkaracak iller İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa olacak. İstanbul'un 98 milletvekili ile 3, Ankara'nın 36 milletvekili ile 3, İzmir'in 28 milletvekili ile 2 ve Bursa'nın da 20 milletvekili ile 2 seçim çevresine bölündüğü kaydedildi.