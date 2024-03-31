ANKARA İLÇELERİ OY ORANLARI 2024! Ankara ilçe belediye seçim sonuçları CANLI TAKİP! Ankara Yerel Seçim sonuçları nedir?

Ankara ilçeleri oy oranları ve Ankara ilçe seçim sonuçları açıklandı mı merak ediliyor 2024 Ankara Yerel Seçim sonuçları ve Ankara ilçeleri AK Parti mi, CHP mi, İYİ Parti mi önde sorularına yanıt aranıyor. 2024 Ankara ilçe belediye seçim sonuçları ve oy oranları canlı olarak takip ediliyor. Ankara'nın tüm ilçelerinde yapılan yerel seçim sonuçları merakla bekleniyor. Peki, Ankara ilçe belediye seçim sonuçları CANLI TAKİP! Ankara Yerel Seçim sonuçları nedir?

ANKARA YEREL SEÇİM OY ORANI

Başkentte sandıkların 24.89'u açıldı. Gelen ilk sonuçlara göre Ankara'da mevcut Başkan Mansur Yavaş yüzde 57.82 oy aldı, Turgut Altınok ise 34.54 oy aldı.

ANKARA İLÇE BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

2024 ANKARA YEREL SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Oy verme sürecinin sona ermesi ve yayın yasağının sona ermesinin ardından, sandıkların açılmasıyla birlikte hangi partiye ne kadar oy verildiğini Haberler.com Seçim Sayfası'ndan takip edebileceksiniz.

İlk sonuçlar açıklandıktan hemen sonra, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği", "il genel meclisi üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" sonuçlarını görmek için Ankara Seçim Sonuçları 2024 linkine tıklayabilirsiniz.

2024 YEREL SEÇİM SPNUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ANKARA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?