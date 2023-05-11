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Ankara Havalimanı metrosu ne zaman başlayacak? Ankara havalimanı metro projesi son durum nedir?

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Ankara Havalimanı metrosu ne zaman başlayacak ve Ankara havalimanı metro projesi son durum nedir soruları gündeme geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuyubaşı-Esenboğa Havalimanı-Yıldırım Beyazıt Üniversitesi metro hattı hakkında açıklama yaptı. Peki, Ankara Havalimanı metrosu ne zaman başlayacak? Ankara havalimanı metro projesi son durum nedir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara Havalimanı metro hakkında açıklamada bulundu. Ardından, Ankara Havalimanı metrosu ne zaman başlayacak ve Ankara havalimanı metro projesi son durum nedir soruları merak ediliyor. Ankara Havalimanı metrosu ne zaman başlayacak? Ankara havalimanı metro projesi son durum nedir? Detaylar haberimizdedir…

ANKARA HAVALİMANI METROSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kuyubaşı Esenboğa Havalimanı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi metro hattı projesini yatırım programına aldık"

ANKARA HAVALİMANI METRO PROJESİ SON DURUM NEDİR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kuyubaşı Esenboğa Havalimanı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi metro hattı projesini yatırım programına aldık"

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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