Ankara Havalimanı metrosu ne zaman başlayacak? Ankara havalimanı metro projesi son durum nedir?

Ankara Havalimanı metrosu ne zaman başlayacak ve Ankara havalimanı metro projesi son durum nedir soruları gündeme geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuyubaşı-Esenboğa Havalimanı-Yıldırım Beyazıt Üniversitesi metro hattı hakkında açıklama yaptı. Peki, Ankara Havalimanı metrosu ne zaman başlayacak? Ankara havalimanı metro projesi son durum nedir?