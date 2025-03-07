ANKARA HAVA DURUMU | 8 Mart Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

Ankara'da 8 Mart 2025 Cumartesi günü hava durumu, güneşli ve yer yer bulutlu geçecek. Gün içerisinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Peki, Ankara'da hava durumu nasıl olacak? İşte günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Ankara'da 8 Mart Cumartesi günü bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Gün içerisinde sıcaklık en yüksek 18°C, gece saatlerinde ise -1°C civarına düşecek. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı dikkatli olunmalı.

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ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Ankara'da hava durumu önümüzdeki günlerde de genel olarak güneşli ve ılık seyredecek. Hafta başından itibaren sıcaklıkların 21-22°C seviyelerine kadar çıkması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporlarına göre, Ankara'da 5 günlük hava durumu tahmini şu şekilde: