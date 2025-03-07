ANKARA HAVA DURUMU | 7 Mart Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

Ankara'da yaşayanlar ve ziyaret etmeyi düşünenler için 7 Mart 2025 Cuma günü hava durumu ve önümüzdeki 5 günlük hava tahmini açıklandı. Peki, Ankara'da hava nasıl olacak, sıcaklık değerleri nasıl değişecek? İşte detaylı Ankara hava durumu tahmini!

ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Ankara'da 7 Mart Cuma günü bol güneşli bir hava bekleniyor. Gün içerisinde sıcaklık en yüksek 18°C, gece saatlerinde ise -1°C civarına düşecek. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hava serin olacağı için tedbirli olunmasında fayda var.

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ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporlarına göre, Ankara'da 5 günlük hava durumu tahmini şu şekilde: