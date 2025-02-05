ANKARA HAVA DURUMU | 6 Şubat Perşembe Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

Ankara hava durumu, özellikle soğuk havaların etkili olduğu bu aylarda yakından takip ediliyor. Bugün hava sıcaklıkları nasıl seyredecek ve yağış bekleniyor mu? Ankara'da plan yapacaklar için güncel tahminler önem taşıyor. Meteorolojiden gelen son bilgiler, Ankara'da bugünkü ve hafta boyunca beklenen hava durumu hakkında detaylı bilgiler sunuyor. Peki, 6 Şubat Perşembe Ankara'da hava nasıl olacak? İşte, Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Gün boyunca artan bulutlanma bekleniyor. Sıcaklık en yüksek 2°C, en düşük -8°C seviyelerinde seyredecek. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması önerilir.

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ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporlarına göre, Ankara'da 5 günlük hava durumu tahmini şu şekilde: