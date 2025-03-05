ANKARA HAVA DURUMU | 6 Mart Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini
Ankara'nın 6 Mart hava durumu ve önümüzdeki 5 gün için hava durumu tahminleri hakkında bilgi verildi. Ankara'da hava durumunun nasıl olacağına dair günlük ve 5 günlük tahminler paylaşıldı.
Ankara'da 6 Mart 2025 Perşembe günü hava durumu, güneşli ve yer yer bulutlu geçecek. Gün içerisinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Peki, Ankara'da hava durumu nasıl olacak? İşte günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!
ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?
Ankara'da önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak güneşli ve ılıman olacak. Özellikle hafta sonuna doğru sıcaklıkların artarak 20°C'ye kadar çıkması bekleniyor.
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ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporlarına göre, Ankara'da 5 günlük hava durumu tahmini şu şekilde: