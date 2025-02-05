ANKARA HAVA DURUMU | 5 Şubat Çarşamba Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

Ankara'da yaşayanlar için 5 Şubat 2025 Çarşamba hava durumu merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, Ankara'da bugün hava nasıl olacak? Bugün hava sıcaklıkları nasıl seyredecek ve yağış bekleniyor mu? Ankara'da plan yapacaklar için güncel tahminler önem taşıyor. Meteorolojiden gelen son bilgiler, Ankara'da bugünkü ve hafta boyunca beklenen hava durumu hakkında detaylı bilgiler sunuyor. Kar yağışı bekleniyor mu? Hafta boyunca hava nasıl olacak? İşte günlük ve 5 günlük Ankara hava durumu tahmini!

ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, öğle saatlerinden itibaren hafif kar yağışı beklenmektedir. Sıcaklıkların en düşük -1°C, en yüksek 3°C seviyelerinde seyredeceği öngörülmektedir. Gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması önerilmektedir.

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ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporlarına göre, Ankara'da 5 günlük hava durumu tahmini şu şekilde: