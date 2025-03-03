ANKARA HAVA DURUMU | 4 Mart Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini

Ankara'da 4 Mart 2025 tarihinde hava durumu merak ediliyor. Ankara hava durumu tahminlerine göre, 4 Mart Pazartesi günü karla karışık yağmur bekleniyor. Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahminleri, vatandaşların planlamalarını yaparken dikkate alması gereken önemli bilgiler sunuyor.? Peki, 4 Mart Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

4 Mart 2025 Ankara hava durumu, güneşli ve açık geçecek. Sıcaklıklar 10°C civarında olurken, gece saatlerinde sıcaklıkların 0°C'ye kadar düşmesi bekleniyor. Hafta boyunca sıcaklıkların kademeli olarak artmasıyla bahar havası yaşanacak.

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ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporlarına göre, Ankara'da 5 günlük hava durumu tahmini şu şekilde: