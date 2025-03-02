ANKARA HAVA DURUMU | 3 Mart Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini

Ankara'da 3 Mart 2025 tarihinde hava durumu merak ediliyor. Ankara hava durumu tahminlerine göre, 3 Mart Pazartesi günü karla karışık yağmur bekleniyor. Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahminleri, vatandaşların planlamalarını yaparken dikkate alması gereken önemli bilgiler sunuyor.? Peki, 3 Mart Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, 3 Mart 2025 Pazartesi günü Ankara'da en düşük sıcaklık 3°C, en yüksek sıcaklık ise 10°C olacak. Havanın karla karışık yağmurlu olması bekleniyor.

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ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

4 Mart Salı günü ise puslu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 0°C ile 10°C arasında değişecek.

5 Mart Çarşamba günü de puslu bir hava bekleniyor. Sıcaklıkların -1°C ile 15°C arasında olacağı tahmin ediliyor.

6 Mart Perşembe günü hava az bulutlu olacak. Sıcaklıklar 1°C ile 17°C arasında değişecek.

7 Mart Cuma günü de az bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıkların 1°C ile 17°C arasında olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporlarına göre, Ankara'da 5 günlük hava durumu tahmini şu şekilde: