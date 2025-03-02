Bahçeli'den Demirtaş'a telefon

Bahçeli'den Demirtaş'a telefon
Eski Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal'ın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı

Ramazan mesajından rahatsız olan Zorlu CEO'sunun ifadesi ortaya çıktı
Mansur Yavaş, ön seçime neden katılmadığını ilk kez açıkladı

Mansur Yavaş, ön seçime katılmamama nedenini açıkladı
İspanya'dan AB'ye sır projeyi ifşa eden çağrı: Zamanı geldi

Bir ülkeden AB'ye sır projeyi ifşa eden çağrı

ANKARA HAVA DURUMU | 3 Mart Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini

ANKARA HAVA DURUMU | 3 Mart Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da 3 Mart hava durumu ve beş günlük hava durumu tahminleri açıklandı. Başkentte hava durumu ile ilgili en güncel bilgiler ve beş günlük hava durumu tahminleri haberimizde yer alıyor. Peki, 3 Mart Ankara'da hava nasıl olacak?

Ankara'da 3 Mart 2025 tarihinde hava durumu merak ediliyor. Ankara hava durumu tahminlerine göre, 3 Mart Pazartesi günü karla karışık yağmur bekleniyor. Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahminleri, vatandaşların planlamalarını yaparken dikkate alması gereken önemli bilgiler sunuyor.? Peki, 3 Mart Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, 3 Mart 2025 Pazartesi günü Ankara'da en düşük sıcaklık 3°C, en yüksek sıcaklık ise 10°C olacak. Havanın karla karışık yağmurlu olması bekleniyor.

ANKARA HAVA DURUMU | 3 Mart Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmi

Hava durumu tahminleri için tıklayınız.

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

4 Mart Salı günü ise puslu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 0°C ile 10°C arasında değişecek.

5 Mart Çarşamba günü de puslu bir hava bekleniyor. Sıcaklıkların -1°C ile 15°C arasında olacağı tahmin ediliyor.

6 Mart Perşembe günü hava az bulutlu olacak. Sıcaklıklar 1°C ile 17°C arasında değişecek.

7 Mart Cuma günü de az bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıkların 1°C ile 17°C arasında olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporlarına göre, Ankara'da 5 günlük hava durumu tahmini şu şekilde:

ANKARA HAVA DURUMU | 3 Mart Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmi

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
img

Herkes bu pozisyonları tartışıyor
img

Kızı çakarlı lüks ciple görüntülenen Cübbeli Ahmet sessizliğini bozdu
img

Bu resmen katliam hamlesi! 400 bin asker geliyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray, Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı

Cimbom yine Paşa'ya takıldı!
İsyanı Cihan Aydın'a: Okan Buruk, maçın başında sinirden çılgına döndü

Sinirden çılgına döndü!
Eski Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Zorlu Holding CEO'su için karar verildi
Cübbeli Ahmet kızının çakarlı lüks ciple görüntülenmesine ilişkin ilk kez konuştu

Kızı çakarlı lüks ciple görüntülenen Cübbeli Ahmet sessizliğini bozdu
AK Parti seçim için ilk kez net tarih verdi

AK Parti seçim için ilk kez net tarih verdi
İsrail'den katliam hamlesi! 400 bin asker orduya çağrıldı

Bu resmen katliam hamlesi! 400 bin asker geliyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.