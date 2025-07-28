ANKARA HAVA DURUMU || 29 Temmuz Ankara'da hava nasıl? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

"Ankara 5 günlük hava tahmini" nasıl? Başkentte sıcaklıklar hafta boyunca yüksek seviyelerde seyredecek ancak hafta sonuna doğru hafif bir serinleme görülebilir. Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde uzun süre dışarıda kalınmaması tavsiye ediliyor. İşte Ankara'nın detaylı günlük ve beş günlük hava durumu raporu…

ANKARA'DA HAVA NASIL?

29 Temmuz 2025 Salı günü Ankara'da hava güneşli ve çok sıcak olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre gün içi en yüksek sıcaklık 42°C, en düşük sıcaklık ise 21°C civarında olacak. Nem oranının düşük olması, sıcaklığın daha baskın hissedilmesine neden olacak.

Ankara hava durumu

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Ankara günlük hava durumu çarşamba ve perşembe günleri de benzer şekilde devam edecek. 30 Temmuz Çarşamba günü hava 41°C, 31 Temmuz Perşembe ise sıcaklık 38°C seviyelerine gerileyecek. Sıcaklık cuma gününden itibaren kademeli olarak düşmeye başlayacak.

Ankara 5 günlük hava tahmini şöyle:

29 Temmuz Salı: Güneşli, 40°C / 11°C

30 Temmuz Çarşamba: Açık ve sıcak, 39°C / 12°C

31 Temmuz Perşembe: Çok sıcak, 37°C / 19°C

1 Ağustos Cuma: Parçalı bulutlu, 35°C / 25°C

2 Ağustos Cumartesi: Güneşli, 33°C /29°C

Ankara hava durumu