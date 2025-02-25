ANKARA HAVA DURUMU | 26 Şubat Çarşamba Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

Ankara hava durumu 26 Şubat Çarşamba günü için sabah saatlerinde soğuk ve sisli bir hava beklenirken, gün içinde sıcaklıkların 7°C'ye kadar çıkacağı tahmin ediliyor. Haftanın devamında ise hava sıcaklıklarının kademeli olarak artması ve Cuma günü yağmur geçişleri olması bekleniyor. Peki, Ankara'da hava durumu önümüzdeki günlerde nasıl olacak? İşte Ankara 5 günlük hava tahmini ve detaylar!

ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, 26 Şubat Çarşamba günü Ankara'da sisli bir hava bekleniyor. Sıcaklıkların -3°C ile 7°C arasında değişeceği tahmin ediliyor.

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ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Haftanın devamında ise hava durumunda kademeli bir ısınma öngörülüyor. 27 Şubat Perşembe günü sisli hava devam edecek ve sıcaklıklar -2°C ile 9°C arasında olacak. 28 Şubat Cuma günü yağmurlu bir hava beklenirken, sıcaklıkların 2°C ile 8°C arasında olması tahmin ediliyor. 1 Mart Cumartesi günü ise çok bulutlu bir hava ve 1°C ile 11°C arasında değişen sıcaklıklar öngörülüyor.