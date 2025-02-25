ANKARA HAVA DURUMU | 26 Şubat Çarşamba Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!
Ankara'da 26 Şubat 2025 Çarşamba günü hava durumu nasıl olacak? Ankara günlük hava tahmini ve 5 günlük hava durumu raporu meteoroloji uzmanları tarafından açıklandı. Peki, 26 Şubat Çarşamba Ankara'da hava nasıl olacak?
Ankara hava durumu 26 Şubat Çarşamba günü için sabah saatlerinde soğuk ve sisli bir hava beklenirken, gün içinde sıcaklıkların 7°C'ye kadar çıkacağı tahmin ediliyor. Haftanın devamında ise hava sıcaklıklarının kademeli olarak artması ve Cuma günü yağmur geçişleri olması bekleniyor. Peki, Ankara'da hava durumu önümüzdeki günlerde nasıl olacak? İşte Ankara 5 günlük hava tahmini ve detaylar!
ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, 26 Şubat Çarşamba günü Ankara'da sisli bir hava bekleniyor. Sıcaklıkların -3°C ile 7°C arasında değişeceği tahmin ediliyor.
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ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ
Haftanın devamında ise hava durumunda kademeli bir ısınma öngörülüyor. 27 Şubat Perşembe günü sisli hava devam edecek ve sıcaklıklar -2°C ile 9°C arasında olacak. 28 Şubat Cuma günü yağmurlu bir hava beklenirken, sıcaklıkların 2°C ile 8°C arasında olması tahmin ediliyor. 1 Mart Cumartesi günü ise çok bulutlu bir hava ve 1°C ile 11°C arasında değişen sıcaklıklar öngörülüyor.