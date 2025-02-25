Elektrikten sonra su faturalarında da yeni dönem başlıyor

Elektrikten sonra su faturalarında da yeni döneme geçiliyor
Siyaset arenası karışacak! AK Parti'ye transfer olan Serap Yazıcı önce CHP'nin kapısını çalmış

AK Parti'ye transfer olan Serap Yazıcı ilk o partiye gitmiş
Okul bahçesinde köpek saldırısı: 5 öğrenci ve 1 öğretmen yaralı

Okul bahçesine girip dehşet saçtı: 5 öğrenci ve 1 öğretmen yaralı
Dondurucu soğukta ucuz et kuyruğu! Geceden sıraya girip saatlerce bekliyorlar

Yoksulluğun fotoğrafı! Kuyruğun ucu var bucağı yok

ANKARA HAVA DURUMU | 26 Şubat Çarşamba Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

ANKARA HAVA DURUMU | 26 Şubat Çarşamba Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da 26 Şubat 2025 Çarşamba günü hava durumu nasıl olacak? Ankara günlük hava tahmini ve 5 günlük hava durumu raporu meteoroloji uzmanları tarafından açıklandı. Peki, 26 Şubat Çarşamba Ankara'da hava nasıl olacak?

Ankara hava durumu 26 Şubat Çarşamba günü için sabah saatlerinde soğuk ve sisli bir hava beklenirken, gün içinde sıcaklıkların 7°C'ye kadar çıkacağı tahmin ediliyor. Haftanın devamında ise hava sıcaklıklarının kademeli olarak artması ve Cuma günü yağmur geçişleri olması bekleniyor. Peki, Ankara'da hava durumu önümüzdeki günlerde nasıl olacak? İşte Ankara 5 günlük hava tahmini ve detaylar!

ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, 26 Şubat Çarşamba günü Ankara'da sisli bir hava bekleniyor. Sıcaklıkların -3°C ile 7°C arasında değişeceği tahmin ediliyor.

ANKARA HAVA DURUMU | 26 Şubat Çarşamba Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

Hava durumu tahminleri için tıklayınız.

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Haftanın devamında ise hava durumunda kademeli bir ısınma öngörülüyor. 27 Şubat Perşembe günü sisli hava devam edecek ve sıcaklıklar -2°C ile 9°C arasında olacak. 28 Şubat Cuma günü yağmurlu bir hava beklenirken, sıcaklıkların 2°C ile 8°C arasında olması tahmin ediliyor. 1 Mart Cumartesi günü ise çok bulutlu bir hava ve 1°C ile 11°C arasında değişen sıcaklıklar öngörülüyor.

ANKARA HAVA DURUMU | 26 Şubat Çarşamba Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
img

İrem Derici ve Sevda Türküsev birbirine girdi
img

Elektrikten sonra su faturalarında da yeni döneme geçiliyor
img

Fahriye Evcen'in aracı çöp kamyonuna benzetildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Katil kocadan kan donduran plan! Cinayeti, 6 yaşındaki çocuğun ifadesi ortaya çıkardı

6 yaşındaki çocuğun ifadesi korkunç cinayeti ortaya çıkardı
Jose Mourinho'dan Galatasaray'a dava kararı

Jose Mourinho'dan yeni hamle
Altın ardı ardına gelen zirvelerin ardından gerilemeye başladı

Altında hiç istenmeyen hareket başladı
CHP'li vekil: Listeye ulaştık, en çok ithal hayvan verilen şirket Köfteci Yusuf

"Listeye ulaştık" diyen CHP'li vekilden olay Köfteci Yusuf iddiası
YÖK'ten İmamoğlu'nun başını ağrıtacak diploma raporu

İmamoğlu'nun başını ağrıtacak diploma raporu
Derbiyi yöneten Sloven hakem Vincic'in kazancı belli oldu

İşte 90 dakikada kazandığı para

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.