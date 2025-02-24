ANKARA HAVA DURUMU | 24 Şubat Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tah

Ankara'da 24 Şubat Pazartesi günü hava durumu nasıl olacak? Özellikle plan yapan vatandaşlar, Ankara hava durumu tahminlerini yakından takip ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Ankara'da günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini, hafta boyunca değişken bir seyir izleyebilir. Peki, Pazartesi günü yağış var mı? Ankara'da hava nasıl olacak?

ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, 24 Şubat Pazartesi günü Ankara'da hava soğuk ve parçalı bulutlu olacak. Gün içinde en yüksek sıcaklık 1°C, en düşük sıcaklık ise -9°C olarak tahmin edilmektedir. Salı günü hava soğuk ve açık, en yüksek sıcaklık 5°C, en düşük sıcaklık -6°C olacaktır. Çarşamba ve Perşembe günleri sisli bir hava beklenirken, sıcaklıklar sırasıyla 6°C ve 9°C'ye kadar yükselecektir. Cuma günü ise hava az bulutlu ve en yüksek sıcaklık 11°C olarak öngörülmektedir.

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ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Hafta boyunca sıcaklıkların kademeli olarak artması ve havanın açık veya az bulutlu olması öngörülmektedir. Vatandaşların, özellikle sabah ve gece saatlerinde oluşabilecek don ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları önemlidir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporlarına göre, Ankara'da 5 günlük hava durumu tahmini şu şekilde: