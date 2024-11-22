Ankara hava durumu | 23 Kasım Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

23 Kasım Cumartesi günü için Ankara'nın hava durumu tahminleri açıklandı. Ankara'da bu tarihlerde havanın nasıl olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Günlük ve 5 günlük hava durumu tahminlerine göre, Ankara'da önümüzdeki günlerde beklenen hava koşullarına dair detaylı bilgi haberimizde yer alıyor. Peki, Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

23 Kasım 2024 Cumartesi günü Ankara'da hava durumunun soğuk ve bulutlu olması bekleniyor. Gün içerisinde sıcaklık 3°C ile 6°C arasında değişecek. Yağış beklenmezken, rüzgarın hafif şiddette eseceği tahmin ediliyor. Akşam saatlerinde hava daha serin olacak, bu nedenle dışarı çıkmayı planlıyorsanız tedbirli olmanız faydalı olur.

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ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan raporlara göre, Ankara'da 5 günlük hava durumu şu şekilde;