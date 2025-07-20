ANKARA HAVA DURUMU | 21 Temmuz Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara 5 günlük hava durumu tahmini!

ANKARA HAVA DURUMU | 21 Temmuz Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara 5 günlük hava durumu tahmini!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yaz sıcakları Ankara'da etkisini artırarak sürdürürken, vatandaşlar "21 Temmuz Ankara'da hava nasıl olacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, 21 Temmuz Ankara'da hava nasıl olacak? İşte detaylar!

Ankara'da 21 Temmuz Pazartesi günü sıcaklıkların yüksek seyretmesi bekleniyor. "Ankara hava durumu" hakkında güncel verileri öğrenmek isteyenler, Meteoroloji kaynaklarına ve saatlik tahminlere büyük ilgi gösteriyor. Özellikle açık havada çalışacak ya da yolculuk yapacak vatandaşlar için bu bilgi hayati önem taşıyor. Peki, 21 Temmuz Ankara'da hava nasıl olacak? Günlük sıcaklık değerleri, hissedilen sıcaklık ve yağış ihtimali nedir? İşte detaylı Ankara hava durumu raporu ve alınması gereken önlemler...

21 TEMMUZ ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji tahminlerine göre Ankara'da 21 Temmuz tarihinde hava güneşli ve açık olacak. Gün içinde sıcaklık en yüksek 35°C seviyesine ulaşacak. Sabah saatlerinde hava daha serin olacak; sıcaklık 18°C civarındayken gün ilerledikçe artacak.

Günün en sıcak saatleri 13:00 ile 17:00 arasında yaşanacak. Bu zaman diliminde dışarıda bulunacak olanların dikkatli olması gerekiyor. Nem oranı orta düzeyde olacak, fakat güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde hissedilen sıcaklık daha yüksek olabilir.

ANKARA HAVA DURUMU | 21 Temmuz Ankara'da hava nasıl olacak?

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre, Ankara'da beş günlük hava durumu tahmini şu şekilde:

ANKARA HAVA DURUMU | 21 Temmuz Ankara'da hava nasıl olacak?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan: KKTC ile diplomatik ve siyasi ilişki kurulmalı adaletsizlik artık son bulmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya Kıbrıs çağrısı: Artık son bulmalı
İsrail Başbakanı Netanyahu zehirlendi

İsrail basını son dakika koduyla geçti! Netanyahu zehirlendi
MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan kritik hamle! Siyasi partilerle görüşecek

MİT Başkanı Kalın'dan 'Terörsüz Türkiye' hamlesi
Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi! 3 kişi öldü, 24 kişi yaralandı

Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Altınlarla kaçan kayıp damattan haber var

Altınlarla kaçan kayıp damattan haber var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kriz çıktı! Anlaşma yapıldı ama transfer olmuyor: Ben o takıma gitmem

Anlaşma yapıldı ama transfer olmuyor: Ben o takıma gitmem
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.