ANKARA HAVA DURUMU | 21 Temmuz Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara 5 günlük hava durumu tahmini!

Ankara'da 21 Temmuz Pazartesi günü sıcaklıkların yüksek seyretmesi bekleniyor. "Ankara hava durumu" hakkında güncel verileri öğrenmek isteyenler, Meteoroloji kaynaklarına ve saatlik tahminlere büyük ilgi gösteriyor. Özellikle açık havada çalışacak ya da yolculuk yapacak vatandaşlar için bu bilgi hayati önem taşıyor. Peki, 21 Temmuz Ankara'da hava nasıl olacak? Günlük sıcaklık değerleri, hissedilen sıcaklık ve yağış ihtimali nedir? İşte detaylı Ankara hava durumu raporu ve alınması gereken önlemler...

21 TEMMUZ ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji tahminlerine göre Ankara'da 21 Temmuz tarihinde hava güneşli ve açık olacak. Gün içinde sıcaklık en yüksek 35°C seviyesine ulaşacak. Sabah saatlerinde hava daha serin olacak; sıcaklık 18°C civarındayken gün ilerledikçe artacak.

Günün en sıcak saatleri 13:00 ile 17:00 arasında yaşanacak. Bu zaman diliminde dışarıda bulunacak olanların dikkatli olması gerekiyor. Nem oranı orta düzeyde olacak, fakat güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde hissedilen sıcaklık daha yüksek olabilir.

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre, Ankara'da beş günlük hava durumu tahmini şu şekilde: