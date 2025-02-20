ANKARA HAVA DURUMU | 21 Şubat Cuma Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

Ankara'da 21 Şubat Cuma günü hava durumu nasıl olacak? Ankara'da yaşayanlar, 21 Şubat Cuma günü için hava durumu tahminlerini merak ediyor. Ankara'da 21 Şubat Cuma günü plan yapacaklar için güncel hava durumu bilgileri önem taşıyor. Peki, 21 Şubat Cuma Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, 21 Şubat Cuma günü Ankara'da hava kısmen güneşli olacak. Gün içinde en yüksek sıcaklık 0°C, en düşük sıcaklık ise -8°C olarak tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey yönlerden hafif esmesi bekleniyor.

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Hafta sonu için de benzer hava koşulları öngörülüyor. 22 Şubat Cumartesi günü hava çok soğuk olacak, en yüksek sıcaklık -2°C, en düşük sıcaklık ise -8°C seviyelerinde seyredecek. 23 Şubat Pazar günü de benzer şekilde çok soğuk bir hava bekleniyor; en yüksek sıcaklık -1°C, en düşük sıcaklık ise -8°C olacak.

24 Şubat Pazartesi günü hava çoğunlukla güneşli olacak, en yüksek sıcaklık 0°C, en düşük sıcaklık ise -7°C olarak tahmin ediliyor. 25 Şubat Salı günü ise güneşli bir hava bekleniyor; en yüksek sıcaklık 3°C, en düşük sıcaklık ise -6°C olacak.