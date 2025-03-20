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ANKARA HAVA DURUMU | 21 Mart Cuma Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

ANKARA HAVA DURUMU | 21 Mart Cuma Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!
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Ankara'da yaşayan vatandaşlar, 21 Mart 2025 Cuma günü hava durumu nasıl olacak? sorusunun yanıtını merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Ankara'da çok bulutlu ve soğuk bir hava bekleniyor.

Günlük ve 5 günlük hava durumu tahminleri, şehirde yaşayanlar için önemli ipuçları sunuyor. Peki, Ankara günlük hava durumu tahmini ne gösteriyor? 21 Mart Cuma günü Ankara'da en yüksek sıcaklık 8°C, en düşük sıcaklık ise -2°C olacak. Hafta sonuna doğru sıcaklıkların artması beklenirken, hava durumu planlarınıza nasıl etki edecek? İşte Ankara 5 günlük hava durumu tahmini ve detayları…

ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

?Ankara'da 21 Mart 2025 Cuma günü hava durumu, vatandaşlar tarafından merak edilmektedir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, 21 Mart Cuma günü Ankara'da hava çok bulutlu olacak, en yüksek sıcaklık 7°C, en düşük sıcaklık ise -4°C olarak tahmin edilmektedir.

ANKARA HAVA DURUMU | 21 Mart Cuma Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

Hava durumu tahminleri için tıklayınız.

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporlarına göre, Ankara'da 5 günlük hava durumu tahmini şu şekilde:

ANKARA HAVA DURUMU | 21 Mart Cuma Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

Kaynak: Haberler.com / Gündem
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