ANKARA HAVA DURUMU 20 Ocak Pazartesi Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara 5 günlük hava durumu!

Ankara hava durumu, özellikle soğuk havaların etkili olduğu Ocak ayının ortasında yakından takip ediliyor. Bugün hava sıcaklıkları nasıl seyredecek ve yağış bekleniyor mu? Ankara'da plan yapacaklar için güncel tahminler önem taşıyor. Meteorolojiden gelen son bilgiler, Ankara'da bugünkü ve hafta boyunca beklenen hava durumu hakkında detaylı bilgiler sunuyor. Peki, 20 Ocak Pazartesi Ankara'da hava nasıl olacak? İşte, Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Ankara'da 20 Ocak Pazartesi günü hava genellikle güneşli olacak. Gün içerisinde sıcaklık en yüksek 10°C civarında seyredecek. Ancak akşam saatlerinde ve gece, hava oldukça soğuyarak sıcaklıkların -5°C'ye kadar düşmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde ve gece oluşabilecek don olaylarına karşı dikkatli olunması önerilir.

Gün boyunca açık ve güneşli bir hava hakim olacak. Sabah saatlerinde hafif bir soğuk hissedilebilir, ancak öğleden sonra güneşin etkisiyle daha ılıman bir hava hissedilecek. Rüzgarın hafif esmesi beklendiğinden, dışarıda uzun süre vakit geçirecek olanlar için çok rahatsız edici bir durum olmayacaktır.

Özellikle sabah ve akşam saatlerinde kat kat giyinmek, soğuk havanın etkisini azaltacaktır. Gündüz saatlerinde ise açık hava aktiviteleri için güzel bir fırsat sunuluyor.

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ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporlarına göre, Ankara'da 5 günlük hava durumu tahmini şu şekilde: