Ankara hava durumu 19 Aralık | Bugün Ankara'da kar var mı, hava nasıl olacak?

Ankara hava durumu ve bugün Ankara hava sıcaklığı kaç derece olduğu araştırılıyor. Kış aylarının yaklaşmasıyla beraber vatandaşlar, "Bugün hava nasıl olacak?" sorusuna yanıt arıyor. 19 Aralık Ankara hava durumu! Detaylar haberimizdedir…

19 ARALIK ANKARA HAVA DURUMU

Ankara şehrinde 19 Aralık 2024 Perşembe günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 7 dereceyi gösteriyor. 20 Aralık 2024 Cuma günü ise havanın Parçalı Bulutlu, ve sıcaklığın 7 derece olacağı tahmin edilmekte. 21 Aralık 2024 Cumartesi günü hava Yağmurlu, sıcaklık ise 7 dereceyi gösterecek. 22 Aralık 2024 Pazar günü için havanın Sağanak Yağmurlu olması bekleniyor, sıcaklık da 8 dereceyi bulacak. 23 Aralık 2024 Pazartesi günü için havanın Güneşli olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 11 dereceyi gösterecek.

HAVA DURUMU RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ