ANKARA HAVA DURUMU | 17 Mart Pazartesi Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

Ankara'da 17 Mart 2025 Pazartesi günü hava durumu, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. " Ankara'da hava nasıl olacak?" ve "Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini nedir?" sorularına yanıt arayanlar için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan güncel hava durumu tahminleri haberimizde yer alıyor. Peki, 17 Mart Pazartesi Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Ankara'da 17 Mart Pazartesi günü sıcaklıkların yüksek seyretmesi beklenirken, hafta ortasına doğru hava koşullarında belirgin bir soğuma ve yağışlı hava öngörülmektedir. Vatandaşların bu ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olmaları ve özellikle Çarşamba ve Perşembe günleri için gerekli tedbirleri almaları önemlidir. Ankara hava durumu tahminlerini yakından takip ederek, planlarınızı bu doğrultuda düzenlemeniz önerilir.

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ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporlarına göre, Ankara'da 5 günlük hava durumu tahmini şu şekilde: