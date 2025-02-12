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ANKARA HAVA DURUMU | 13 Şubat Perşembe Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

ANKARA HAVA DURUMU | 13 Şubat Perşembe Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!
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13 Şubat Perşembe günü Ankara'da hava durumu nasıl olacak? Ankara için günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini merak ediliyor. İşte, Ankara'nın beklenen hava durumu ve 5 günlük tahminler!

Ankara'da 13 Şubat Perşembe günü hava durumu nasıl olacak? Özellikle plan yapan vatandaşlar, Ankara hava durumu tahminlerini yakından takip ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Ankara'da günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini, hafta boyunca değişken bir seyir izleyebilir. Peki, Perşembe günü yağış var mı? Ankara'da hava nasıl olacak?

ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Ankara'da 13 Şubat Perşembe günü havanın çok bulutlu olması ve hafif kar yağışı bekleniyor. Gün içerisinde sıcaklıklar en yüksek 5°C, en düşük ise -6°C olacak. Sabah ve akşam saatlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması önerilir.

ANKARA HAVA DURUMU | 13 Şubat Perşembe Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

Hava durumu tahminleri için tıklayınız.

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

14 Şubat Cuma: Bol güneş ışığı, en yüksek 8°C, en düşük -3°C

15 Şubat Cumartesi: Çoğunlukla güneşli, en yüksek 10°C, en düşük -3°C

16 Şubat Pazar: Çoğunlukla güneşli, en yüksek 11°C, en düşük -2°C

17 Şubat Pazartesi: Sağanak yağış, en yüksek 10°C, en düşük 0°C

Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporlarına göre, Ankara'da 5 günlük hava durumu tahmini şu şekilde:

ANKARA HAVA DURUMU | 13 Şubat Perşembe Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

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