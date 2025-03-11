ANKARA HAVA DURUMU | 12 Mart Çarşamba Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

Ankara'da 12 Mart 2025 Çarşamba günü hava durumu, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. " Ankara'da hava nasıl olacak?" ve "Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini nedir?" sorularına yanıt arayanlar için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan güncel hava durumu tahminleri haberimizde yer alıyor.

ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

12 Mart 2025 Çarşamba günü Ankara'da hava az bulutlu olacak. Gün içerisinde en düşük sıcaklık 7°C, en yüksek sıcaklık ise 23°C olarak tahmin edilmektedir.

Hava durumu tahminleri için tıklayınız.

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporlarına göre, Ankara'da 5 günlük hava durumu tahmini şu şekilde: