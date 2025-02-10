Mansur Yavaş'ın 'Yokum' dediği gün kritik anket sonuçları geldi

Yavaş'ın resti çektiği gün kritik anket sonuçları geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'ın Gazze planına bir tepki daha: 2. Nakba'ya gücünüz yetmez

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a bir tepki daha
Belediyelere sahipsiz köpek başına 71 bin TL ceza kesilecek

Belediyelere sahipsiz köpek başına kesilecek! Rakam da az buz değil
Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak istifa etti

Futbolda deprem yaratan maçın ardından ilk istifa

ANKARA HAVA DURUMU | 11 Şubat Salı Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

ANKARA HAVA DURUMU | 11 Şubat Salı Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara hava durumu, 11 Şubat 2025 Salı günü için merak ediliyor. Özellikle soğuk ve bulutlu bir havanın etkili olacağı başkentte vatandaşlar, gün içinde sıcaklıkların nasıl seyredeceğini öğrenmek istiyor. Peki, 11 Şubat Ankara hava durumu nasıl olacak?

Ankara hava durumu, özellikle soğuk havaların etkili olduğu bu aylarda yakından takip ediliyor. Bugün hava sıcaklıkları nasıl seyredecek ve yağış bekleniyor mu? Ankara'da plan yapacaklar için güncel tahminler önem taşıyor. Meteorolojiden gelen son bilgiler, Ankara'da bugünkü ve hafta boyunca beklenen hava durumu hakkında detaylı bilgiler sunuyor. Peki, 11 Şubat Pazartesi Ankara'da hava nasıl olacak? İşte, Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Ankara'da 11 Şubat 2025 Salı günü hava çok bulutlu olacak. Gün içinde en yüksek sıcaklık 3°C, en düşük sıcaklık ise -4°C olarak tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey-kuzeybatı yönünden saatte yaklaşık 8 km hızla esmesi bekleniyor. Yağış ihtimali düşük, ancak sabah ve akşam saatlerinde hava oldukça soğuk olacağından, dışarı çıkarken tedbirli olmanız önerilir.

ANKARA HAVA DURUMU | 11 Şubat Salı Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

Hava durumu tahminleri için tıklayınız.

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Önümüzdeki günlerde Ankara'da hava sıcaklıklarının kademeli olarak artması bekleniyor. 12 Şubat Çarşamba günü zaman zaman yağmur ve çisenti görülebilir. 13 Şubat Perşembe günü ise çok bulutlu bir hava hakim olacak. 14 Şubat Cuma günü artan bulutlar, 15 Şubat Cumartesi günü ise bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporlarına göre, Ankara'da 5 günlük hava durumu tahmini şu şekilde:

ANKARA HAVA DURUMU | 11 Şubat Salı Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
img

Altında beklenen rekor gerçekleşti
img

Kocasının yasak aşkını anbean kaydetti, başına gelmeyen kalmadı
img

Öğretmenlerin ek ders ücretlerine yeni düzenleme
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elektrikte yeni tarifeden muaf olacak kesim belli oldu

Elektrikte yeni tarifeden muaf olacak kesim belli oldu
Türk dizisinde iğrenç sahne! Şakir Paşa, gelini Aniesi ile birlikte oldu

Türk dizisinde iğrenç sahne
Mansur Yavaş, cumhurbaşkanı adayını belirleyecek ön seçime katılmama kararı aldı

Mansur Yavaş gemileri yaktı
Faizlerdeki düşüş beklentisi kısa vadeli düşük tutarlı hesaplara ilgiyi artırdı

Az parası olan daha çok kazanacak
Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı

Kocasının yasak aşkını anbean kaydetti, başına gelmeyen kalmadı
İnci Taneleri oyuncusundan Konuşanlar'da skandal itiraf: Kuzenimin eşi benden hoşlanıyor

İnci Taneleri oyuncusundan skandal itiraf: O anlar yayından kaldırıldı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.