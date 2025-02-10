ANKARA HAVA DURUMU | 11 Şubat Salı Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

Ankara hava durumu, özellikle soğuk havaların etkili olduğu bu aylarda yakından takip ediliyor. Bugün hava sıcaklıkları nasıl seyredecek ve yağış bekleniyor mu? Ankara'da plan yapacaklar için güncel tahminler önem taşıyor. Meteorolojiden gelen son bilgiler, Ankara'da bugünkü ve hafta boyunca beklenen hava durumu hakkında detaylı bilgiler sunuyor. Peki, 11 Şubat Pazartesi Ankara'da hava nasıl olacak? İşte, Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Ankara'da 11 Şubat 2025 Salı günü hava çok bulutlu olacak. Gün içinde en yüksek sıcaklık 3°C, en düşük sıcaklık ise -4°C olarak tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey-kuzeybatı yönünden saatte yaklaşık 8 km hızla esmesi bekleniyor. Yağış ihtimali düşük, ancak sabah ve akşam saatlerinde hava oldukça soğuk olacağından, dışarı çıkarken tedbirli olmanız önerilir.

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ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Önümüzdeki günlerde Ankara'da hava sıcaklıklarının kademeli olarak artması bekleniyor. 12 Şubat Çarşamba günü zaman zaman yağmur ve çisenti görülebilir. 13 Şubat Perşembe günü ise çok bulutlu bir hava hakim olacak. 14 Şubat Cuma günü artan bulutlar, 15 Şubat Cumartesi günü ise bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporlarına göre, Ankara'da 5 günlük hava durumu tahmini şu şekilde: